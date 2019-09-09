"Маленький шедевр от Сантоса". ЦСКА восхитился дебютным голом новичка команды

Московский ЦСКА опубликовал дебютный гол новичка команды бразильца Лукаса Сантоса, который отличился в товарищеском матче с "Араратом" (6:0). Футболист точно пробил со штрафного.

"Первый маленький шедевр от Сантоса. Ждем продолжения", - гласит пост пресс-службы армейского клуба в клубном Instagram.

20-летний Сантос перешел в ЦСКА в летнее трансферное окно из "Васко да Гама" на правах аренды за 200 тысяч евро.

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