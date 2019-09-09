"Маленький шедевр от Сантоса". ЦСКА восхитился дебютным голом новичка команды

Теги цска москвалукас сантос

"Маленький шедевр от Сантоса". ЦСКА восхитился дебютным голом новичка команды

Московский ЦСКА опубликовал дебютный гол новичка команды бразильца Лукаса Сантоса, который отличился в товарищеском матче с "Араратом" (6:0). Футболист точно пробил со штрафного.

"Первый маленький шедевр от Сантоса. Ждем продолжения", - гласит пост пресс-службы армейского клуба в клубном Instagram.

20-летний Сантос перешел в ЦСКА в летнее трансферное окно из "Васко да Гама" на правах аренды за 200 тысяч евро.

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