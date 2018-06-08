Маленький уругвайский фанат попросил Суареса не кусаться во время ЧМ-2018

Один из маленьких болельщиков сборной Уругвая обратился с просьбой к нападающему Луису Суаресу.

"Не кусай никого во время чемпионата мира", - попросил фанат.

Напомним, что на Чемпионате Мира-2014 Суарес укусил защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини и за это получит четырехмесячную дисквалификацию. До этого форвард кусал соперников в чемпионатах Англии и Голландии.

Напомним, что Уругвай на ЧМ-2018 сыграет в одной группе с Египтом, Саудовской Аравией и Россией.

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