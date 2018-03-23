Мали - Япония - 1:1, Турция – Ирландия - 1:0, Болгария - Босния и Герцеговина - 0:1 (обзоры)

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Мали - Япония - 1:1, Турция – Ирландия - 1:0, Болгария - Босния и Герцеговина - 0:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры трёх товарищеских матчей.

Мали - Япония - 1:1 

Турция – Ирландия - 1:0

Болгария - Босния и Герцеговина - 0:1

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