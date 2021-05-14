Малиновским интересуются гранды европейского футбола

Фото: инстаграм Малиновского/Автор неизвестен

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский находится в списке интересов трех европейских топ-клубов.

Как сообщает украинская Tribuna.com со ссылкой на директора каналов "Футбол 1/2/3" Александра Денисова, речь идет об интересе со стороны "Интера", "ПСЖ" и "Челси".

В текущем сезоне Малиновский забил 7 голов и 11 голевых пасов в 33 матчах серии А.

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