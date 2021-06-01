Малиновский будет прооперирован после Евро-2020

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Малиновский будет прооперирован после Евро-2020Фото: инстаграм Малиновского/Автор неизвестен

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский перенесет операцию по удалению грыжи после Евро-2020.

"Конечно, нужно делать операцию. Нужно потерпеть этот отрезок, а после чемпионата Европы заняться этим. Оно никуда не делось, во многих моментах это не дает играть на полную и постоянно играть с дискомфортом и болевыми ощущениями не так легко", — сказал футболист в интервью YouTube-каналу BurBuzz.

В прошедшем сезоне серии А украинский футболист был признан лучшим ассистентом турнира с 12 голевыми передачами.

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