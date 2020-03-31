Малиновский: "Кто думает, что коронавирус - это шутка, тот идиот"
Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский подтвердил, что в Италии действительно катастрофическая ситуация с распространением коронавируса.
"Две медсестры в Италии покончили с собой! Сложно видеть столько смертей. Всё, что пишут про Италию в интернете - правда. Так что сидите дома! Кто думает, что коронавирус - это шутка, тот идиот", - сказал украинец в прямом эфире инстаграма.
Число заразившихся коронавирусом в Италии уже превысило 100 тысяч человек, из них около 11,5 тысяч скончались от болезни.
Не пропустите: Тотти сделал прогноз, чем завершится прерванный сезон Серии А. | http://soccernews.ru
главное
-
Экс-вратарь "Барселоны" находится в критическом состоянии из-за коронавируса
-
Эти 5 игроков обещали взорвать трансферный рынок Бундеслиги! Из-за пандемии коронавируса ценники на них могут существенно схлопнуться
-
Сборная России опубликовала список рекордсменов по матчам за команду по позициям
-
Арустамян рассказал о вариантах возобновления сезона РПЛ
-
"Локомотив" усилит левый фланг обороны легионером из Греции
Лента новостей
-
"Ювентус" интересуется защитником "Реала" Хакими
-
Президент Либерии и экс-футболист Веа выпустил песню о коронавирусе
-
550 сотрудников "Тоттенхэма" были отправлены в отпуск
-
"Вулверхэмптон" назвал "Реалу", "Арсеналу" и "Манчестер Юнайтед" стоимость Хименеса
-
Себальос намерен уйти из "Арсенала"
-
Геркус рассказал, сколько денег потеряют российские клубы из-за коронавируса
-
Экс-вратарь "Барселоны" находится в критическом состоянии из-за коронавируса
-
1
Малиновский: "Кто думает, что коронавирус - это шутка, тот идиот"
-
Кучаев рассказал о своём отношении к сравнению ЦСКА с пионеротрядом
-
Эти 5 игроков обещали взорвать трансферный рынок Бундеслиги! Из-за пандемии коронавируса ценники на них могут существенно схлопнуться
-
Тотти сделал прогноз, чем завершится прерванный сезон Серии А
-
Сборная России опубликовала список рекордсменов по матчам за команду по позициям
-
"Манчестер Юнайтед" утратил интерес к Грилишу после скандала с нарушением карантина
-
Арустамян рассказал о вариантах возобновления сезона РПЛ
-
"Локомотив" усилит левый фланг обороны легионером из Греции
-
"Аякс" расторг контракт с Нури, который на прошлой неделе вышел из комы
-
Нойер может продлить контракт с "Баварией" на своих условиях благодаря Кану
-
Шемберас пожелал ЦСКА выиграть Лигу Чемпионов
-
"Ювентус" может продать Роналду из-за коронавируса
-
Серхио Рамос показал, как отпраздновал день рождения в условиях карантина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16