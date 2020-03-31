Малиновский: "Кто думает, что коронавирус - это шутка, тот идиот"

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Малиновский: "Кто думает, что коронавирус - это шутка, тот идиот"

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский подтвердил, что в Италии действительно катастрофическая ситуация с распространением коронавируса.

"Две медсестры в Италии покончили с собой! Сложно видеть столько смертей. Всё, что пишут про Италию в интернете - правда. Так что сидите дома! Кто думает, что коронавирус - это шутка, тот идиот", - сказал украинец в прямом эфире инстаграма.

Число заразившихся коронавирусом в Италии уже превысило 100 тысяч человек, из них около 11,5 тысяч скончались от болезни.

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