Малиновский летом мог перейти в "Наполи"

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Малиновский летом мог перейти в "Наполи"

Фото: инстаграм Руслана Малиновского/Автор неизвестен

Неаполитанский "Наполи" в летнее трансферное окно проявлял интерес к украинскому полузащитнику "Аталанты" Руслану Малиновскому, сообщает DailyNews24.it.

По сведениям источника, трансфер не состоялся из-за высокого ценника на игрока, хотя Малиновского в своей команде очень хотел видеть главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти. "Аталанта" оценила хавбека в 30 миллионов евро, но это не устроило "Наполи".

В нынешнем  28-летний Малиновский провел за "Аталанту" семь матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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