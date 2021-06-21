Малиновский может перейти в "Милан"

Фото: инстаграм Руслана Малиновского/Автор неизвестен

"Милан" проявляет интерес к украинскому полузащитнику "Аталанты" Руслану Малиновскому, сообщает журналист Даниэле Лонго в своем твиттере.

По данным источника, миланский клуб рассматривает вариант с приобретением украинца в летнее трансферное окно. В составе "Милана" Малиновский может заменить Хакана Чалханоглу, который в ближайшее время станет игроком "Интера".

В минувшем сезоне 28-летний Малиновский провел за "Аталанту" 43 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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