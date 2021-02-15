Малиновский назван лучшим украинским легионером в 2020 году

Одноклубник россиянина Алексея Миранчука по "Аталанте" Руслан Малиновский признан лучшим украинским легионером в 2020 году.



Хавбека назвали лучшим в ходе церемония награждения премии Футбольные звезды Украины-2020, которая прошла сегодня в Киеве.

Конкурентами полузащитника "Аталанты" стали Андрей Ярмоленко из "Вест Хэма", Александр Зинченко из "Манчестер Сити", Александр Зубков из "Ференцвароша" и Роман Яремчук из "Гента".

Победитель определился с помощью голосования среди болельщиков.