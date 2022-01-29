Малиновский объяснил провал Шевченко в "Дженоа"
Фото инстаграм Руслана Малиновского
Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский поделился мыслями о неудачном опыте работы Андрея Шевченко на посту главного тренера "Дженоа".
"Конечно, поддерживаю связь с Шевченко. Мне очень жаль, что его работа в "Дженоа" так быстро закончилась. Тяжёлая ситуация. Мне кажется, что Андрей Николаевич попал в этот клуб в не самый подходящий момент. Там было много травмированных, пришлось ставить молодёжь, а в Серии А, как вы знаете, уровень очень серьёзный.
Плюс тренер заболел ковидом и некоторое время не был с командой. Может, кто-то хотел получить результат сразу, но за такое короткое время было тяжело построить или перестроить коллектив.
В футболе такое бывает, в нём никто не застрахован от подобных моментов. Впрочем, я думаю, что Андрей Шевченко сделает правильные выводы и всех нас ещё порадует своими результатами", - сказал Малиновский.
"Дженоа" назначила Шевченко 7 ноября, а уволила 15 января. Под руководством украинца команда одержала 1 победу, 3 раза сыграла вничью и потерпела 7 поражений.
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