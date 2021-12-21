Малиновский объяснил свою неудачную игру на Евро-2020

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Малиновский объяснил свою неудачную игру на Евро-2020

Фото инстаграм Руслана Малиновского

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский назвал причину своего неубедительного выступления на Чемпионате Европы-2020.

"На Евро-2020 я сделал максимум из того, что мог сделать. Потому что Андрей Николаевич [Шевченко] понимал, что у меня есть проблема. Проблема была не в том, могу я играть или нет - я не мог тренироваться в полную силу. Если не работаешь в полную силу... Если бы я так тренировался, то вообще не мог бы играть в матчах.

Со Швецией я сыграл 30 минут, но в дополнительное время у меня уже были проблемы, и после этого матча я два дня не мог даже спокойно ходить. Из-за этого меня не было в заявке с Англией - я не мог играть. Я очень хотел сыграть на Евро.

Мне когда-то вырезали аппендицит, и после этого образовался рубец. Была небольшая грыжа, и этот рубец давил, правая сторона вообще не работала. Я ничего не мог делать правой ногой, даже пас не мог отдать. На тренировках любое движение правой ногой или скручивание - и было очень больно. Ментально я уже понимал, потому что восемь месяцев играл с этой проблемой. Сейчас нужно перестраиваться, быть более креативным", - рассказал Малиновский.

Хавбек сборной Украины провёл на Евро 4 матча и сделал 1 ассист. "Жёлто-синие" дошли до четвертьфинала континентального первенства.

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