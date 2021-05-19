Малиновский оценил игру Миранчука за "Аталанту"

Фото: инстаграм Руслана Малиновского/Автор неизвестен

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский поделился мнением об игре российского одноклубника Алексея Миранчука.

"Все знают качества Миранчука, ему не надо ничего доказывать. Есть период адаптации и понимания. Придя из чемпионата России, ему, конечно, тяжело. И язык... Он скромный парень, сейчас уже более общительный. У нас привыкли все и сразу. Надо работать и ждать шанса", - сказал Малиновский в интервью YouTube-канала журналиста Нобеля Арустамяна.

25-летний Миранчук выступает за "Аталанту" с 2020 года. В нынешнем сезоне хавбек провел за клуб 29 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2024 года с возможностью продления еще на год.

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