Малиновский отказал бельгийскому топ-клубу
Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский мог покинуть команду в текущее трансферное окно.
По информации Voetbal24, 27-летний футболист получил предложение от "Брюгге", но отклонил его.
Украинец считает, что ему нужно сконцентрироваться на выступлениях за "Аталанту" и бороться за место в стартовом составе.
В текущем сезоне Малиновский забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах. Его рыночная стоимость - 21 миллион евро.
Не пропустите: "Аталанта" не будет продавать Гомеса топ-клубам Италии. | http://soccernews.ru
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