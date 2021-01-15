Малиновский отказал бельгийскому топ-клубу

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский мог покинуть команду в текущее трансферное окно.

По информации Voetbal24, 27-летний футболист получил предложение от "Брюгге", но отклонил его.

Украинец считает, что ему нужно сконцентрироваться на выступлениях за "Аталанту" и бороться за место в стартовом составе.

В текущем сезоне Малиновский забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах. Его рыночная стоимость - 21 миллион евро.