Малиновский отказался переходить в "Спартак"

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Малиновский отказался переходить в "Спартак"

Украинский полузащитник "Генка" Руслан Малиновский не перейдет в "Спартак", сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, футболист отказался переходить в российский клуб. Интерес к нему проявляют испанские, английские, итальянские и португальские клубы. Сумма трансфера игрока может составить 15-20 миллионов евро.

В завершившемся сезоне 26-летний Малиновский провел за "Генк" 51 матч во всех турнирах, в которых забил 16 голов и сделал 16 результативных передач.

Не пропустите: В "Спартаке" согласовали переход голкипера "Арсенала". | http://soccernews.ru
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