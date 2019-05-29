Малиновский отказался переходить в "Спартак"
Украинский полузащитник "Генка" Руслан Малиновский не перейдет в "Спартак", сообщают российские СМИ.
По сведениям издания, футболист отказался переходить в российский клуб. Интерес к нему проявляют испанские, английские, итальянские и португальские клубы. Сумма трансфера игрока может составить 15-20 миллионов евро.
В завершившемся сезоне 26-летний Малиновский провел за "Генк" 51 матч во всех турнирах, в которых забил 16 голов и сделал 16 результативных передач.
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