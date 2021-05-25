Малиновский подвёл итоги сезона для "Аталанты"

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Малиновский подвёл итоги сезона для "Аталанты"

Фото инстаграм Руслана Малиновского

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский прокомментировал результаты своей команды в сезоне 2020/21.

"Это был довольно хороший и довольно тяжёлый сезон, но мы снова в Лиге Чемпионов и вошли в число лучших. Спасибо всем фанатам за ​​замечательную поддержку. Спасибо моей семье за ​​мотивацию. Мы вернёмся ещё более сильными", - цитирует украинца "Мета Спорт".

"Аталанта" финишировала на третьем месте в Серии А, дошла до финала Кубка Италии, где уступила "Ювентусу", а также добралась до 1/8 финала Лиги Чемпионов, где дважды проиграла "Реалу".

Малиновский в минувшем сезоне забил 10 голов и сделал 12 ассистов в 43 матчах.

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