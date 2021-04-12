Малиновский повторил достижение 8-летней давности

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Малиновский повторил достижение 8-летней давности

Фото твиттер Football Breakdown

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский сделал два ассиста в двух подряд матчах Серии А.

Украинский хавбек отдал по два голевых паса в играх с "Фиорентиной" (3:2) и "Удинезе" (3:2).

Малиновский стал первым с 2013 года футболистом, которому удалось подобное в чемпионате Италии.

8 лет назад аналогичной серией отметился Андреа Лаццари, ещё ранее - Фабрицио Микколи, Антонио Кассано и Луиш Фигу.

Не пропустите: "Аталанта" в сумасшедшем матче обыграла "Фиорентину". | http://soccernews.ru
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