Малиновский повторил достижение 8-летней давности

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Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский сделал два ассиста в двух подряд матчах Серии А.

Украинский хавбек отдал по два голевых паса в играх с "Фиорентиной" (3:2) и "Удинезе" (3:2).

Малиновский стал первым с 2013 года футболистом, которому удалось подобное в чемпионате Италии.

8 лет назад аналогичной серией отметился Андреа Лаццари, ещё ранее - Фабрицио Микколи, Антонио Кассано и Луиш Фигу.

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