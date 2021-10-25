Малиновский позвонил Петракову по поводу своего отсутствия в сборной Украины
Фото: инстаграм Руслана Малиновского/Автор неизвестен
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский позвонил главному тренеру сборной Украины Александру Петракову, чтобы обсудить свое отсутствие в национальной команде, сообщает ютуб-канал "ТаТоТаке".
По сведениям источника, тренер заверил футболиста, что он будет включен в заявку команды на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Боснии.
Напомним, что из-за конфликта с Петраковым хавбек не был вызван на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022 Финляндии (2:1) и Боснии (1:1).
28-летний Малиновский выступает за сборную Украины с 2015 года, провел за нее 43 матча и забил шесть голов.
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