Малиновский позвонил Петракову по поводу своего отсутствия в сборной Украины

Теги аталантаруслан малиновскийалександр петраковукраина

Малиновский позвонил Петракову по поводу своего отсутствия в сборной Украины

Фото: инстаграм Руслана Малиновского/Автор неизвестен

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский позвонил главному тренеру сборной Украины Александру Петракову, чтобы обсудить свое отсутствие в национальной команде, сообщает ютуб-канал "ТаТоТаке".

По сведениям источника, тренер заверил футболиста, что он будет включен в заявку команды на матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Боснии.

Напомним, что из-за конфликта с Петраковым хавбек не был вызван на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022 Финляндии (2:1) и Боснии (1:1).

28-летний Малиновский выступает за сборную Украины с 2015 года, провел за нее 43 матча и забил шесть голов.

Не пропустите: Украинские футболисты разыграли пенальти, но не забили гол. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" пока не вел переговоров с Конте

"Манчестер Юнайтед" пока не вел переговоров с Конте

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов