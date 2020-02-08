Малиновский принес "Аталанте" победу над "Фиорентиной"
В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Аталанта" добыла выездную победу над "Фиорентиной".
"Аталанта" по-прежнему занимает четвертое место, а "Фиорентина" - 14-е. Отметим, что победу гостям принес гол игрока сборной Украины Руслана Малиновского.
"Фиорентина" - "Аталанта" 1:2
Голы: Кьеза, 32 - 1:0, Сапата, 49 - 1:1, Малиновский, 72 - 1:2
"Фиорентина": Дронговски, Лирола, Миленкович, Пеццелья, Далберт, Кастровилли, Пульгар (Соттиль, 79), Кьеза, Бенасси (Бадель, 85), Игор Жулио, Кутроне (Влахович, 46).
"Аталанта": Голлини, Кастань, Гимшити, Паломино, Госенс, Гомес, Пашалич (Малиновский, 64), Иличич, Фройлер, Толои, Сапата.
Читайте также: "Рома" на своем поле проиграла "Болонье". | http://soccernews.ru
главное
-
"Спартак" - победитель Кубка "Париматч" Премьер
-
"Барселона" интересуется Луисом Суаресом
-
Возвращение Сетьена, Миланское дерби и битва за немецкий престол: рассказываем о самых интересных битвах выходных!
-
Сёмин рассказал, когда завершит тренерскую карьеру
-
Зидан недоволен работой Бэйла на тренировках "Реала"
Лента новостей
-
Зидан включил Бэйла в заявку "Реала" на матч с "Осасуной"
-
Малиновский принес "Аталанте" победу над "Фиорентиной"
-
1
Пети: "Роналду - монстр, а Месси, которому 32 года, осталось играть на самом высоком уровне еще год или два"
-
1
Тедеско: "У "Спартака" сейчас нет стартового состава"
-
Зидан высказался о будущем Бэйла в "Реале"
-
"Барселона" в январе пыталась вернуть Иньесту
-
"Спартак" показал видео с награждением после победы в Кубке Париматч Премьер
-
В сферу интересов "Локомотива" входят восемь форвардов
-
"Эвертон" обыграл "Кристал Пэлас" в матче АПЛ
-
"Леванте" выиграл у "Леганеса" в 23-м туре Примеры
-
Смолов попал в заявку "Сельты" на матч с "Севильей"
-
"Манчестер Сити", "Барселона", "Бавария" и "Интер" поспорят за перспективного испанца
-
Защитник сборной Греции отказал двум клубам РПЛ
-
1
"Спартак" - победитель Кубка "Париматч" Премьер
-
Игало не поедет с "Манчестер Юнайтед" на сбор в Испанию из-за коронавируса
-
1
Соболев забил дебютный гол за "Спартак"
-
Матч "Спартак" - "Партизан" едва не прервался из-за судейского скандала
-
1
Смолов рассказал, сколько времени ему потребовалось на принятие предложения "Сельты"
-
"Бавария" хочет купить защитника "Аякса"
-
Хеведес оценил перспективы Алексея Миранчука заиграть в европейском клубе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|22
|54
|2
|Интер Милан
|22
|51
|3
|Лацио
|22
|50
|4
|Аталанта
|22
|39
|5
|Рома
|23
|39
|6
|Болонья
|23
|33
|7
|Кальяри
|22
|32
|8
|Парма
|22
|32
|9
|Милан
|22
|32
|10
|Хеллас Верона
|22
|31
|11
|Наполи
|22
|30
|12
|Торино
|22
|27
|13
|Сассуоло
|22
|26
|14
|Фиорентина
|22
|25
|15
|Удинезе
|22
|24
|16
|Сампдория
|22
|20
|17
|Лечче
|22
|19
|18
|Дженоа
|22
|16
|19
|Брешия
|22
|15
|20
|СПАЛ
|22
|15