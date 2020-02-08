Малиновский принес "Аталанте" победу над "Фиорентиной"

В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Аталанта" добыла выездную победу над "Фиорентиной".

"Аталанта" по-прежнему занимает четвертое место, а "Фиорентина" - 14-е. Отметим, что победу гостям принес гол игрока сборной Украины Руслана Малиновского.

"Фиорентина" - "Аталанта" 1:2

Голы: Кьеза, 32 - 1:0, Сапата, 49 - 1:1, Малиновский, 72 - 1:2

"Фиорентина": Дронговски, Лирола, Миленкович, Пеццелья, Далберт, Кастровилли, Пульгар (Соттиль, 79), Кьеза, Бенасси (Бадель, 85), Игор Жулио, Кутроне (Влахович, 46).

"Аталанта": Голлини, Кастань, Гимшити, Паломино, Госенс, Гомес, Пашалич (Малиновский, 64), Иличич, Фройлер, Толои, Сапата.

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