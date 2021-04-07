Малиновский признан лучшим игроком "Аталанты" по итогам марта

Теги аталантаруслан малиновский

Малиновский признан лучшим игроком "Аталанты" по итогам мартаФото: twitter.com/Atalanta_BC

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский признан лучшим игроком команды по итогам марта.

В минувшем месяце футболист провел 5 игр, проведя на поле 309 минут, и отметился одним голом и одним ассистом.

"Заслуженно, Малина", - написали в пресс-службе "Аталанты".

Всего в этом сезоне на счету Малиновского 4 гола и 6 ассистов в 33 матчах.

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