Малиновский признан лучшим игроком "Аталанты" по итогам марта
Фото: twitter.com/Atalanta_BC
Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский признан лучшим игроком команды по итогам марта.
В минувшем месяце футболист провел 5 игр, проведя на поле 309 минут, и отметился одним голом и одним ассистом.
"Заслуженно, Малина", - написали в пресс-службе "Аталанты".
Всего в этом сезоне на счету Малиновского 4 гола и 6 ассистов в 33 матчах.
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