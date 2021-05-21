Малиновский признан лучшим игроком мая в Серии А
Фото твиттер Серии А
Хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский удостоился индивидуальной награды от Серии А.
28-летнего украинца признали лучшим игроком чемпионата Италии по итогам мая.
Специальный приз полузащитнику вручат в воскресенье в преддверии игры с "Миланом".
В мае Малиновский забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 4 матчах Серии А.
Не пропустите: У Малиновского голевые действия в 11 матчах "Аталанты" подряд. | http://soccernews.ru
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