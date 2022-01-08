Малиновский в четвёртый раз в сезоне стал игроком месяца в "Аталанте"

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Малиновский в четвёртый раз в сезоне стал игроком месяца в "Аталанте"

Фото сайт "Аталанты"

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский признан лучшим игроком команды по итогам декабря.

28-летний украинец стал победителем голосования болельщиков, опередив Тена Копмейнерса.

Для Малиновского это четвёртая награда игрока месяца в "Аталанте" с начала сезона 2021/22.

В декабре хавбек сыграл за бергамцев 4 матча, в которых забил 2 гола.

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