Малиновский в четвёртый раз в сезоне стал игроком месяца в "Аталанте"
Фото сайт "Аталанты"
Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский признан лучшим игроком команды по итогам декабря.
28-летний украинец стал победителем голосования болельщиков, опередив Тена Копмейнерса.
Для Малиновского это четвёртая награда игрока месяца в "Аталанте" с начала сезона 2021/22.
В декабре хавбек сыграл за бергамцев 4 матча, в которых забил 2 гола.
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