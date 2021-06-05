Малиновский: "В Серии А есть игроки, которые намного сильнее Роналду"
Фото инстаграм Криштиану Роналду
Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский поделился мнением о нападающем "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Самый сильный футболист, против которого я играл в Серии А? Тяжело сказать. Но Криштиану Роналду не назову. В Серии А есть футболисты намного сильнее него.
Мне очень нравится Зелински из "Наполи". Думаю, это очень сильный футболист - он мобильный, двуногий, техничный, умный игрок. Он делает хороший объём. Против него крайне тяжело играть. На самом деле, в Серии А много сильных футболистов, но мне нравится Зелински", - сказал Малиновский.
В минувшем сезоне 36-летний Роналду забил 36 мячей и сделал 4 ассиста в 44 играх.
27-летний Зелински в прошедшей кампании отличился 10 голами и 13 результативными передачами в 47 матчах.
Не пропустите: Мората высоко отозвался о Роналду. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Ван Гинкел покинул "Челси", сыграв 4 матча за 8 лет
-
СМИ: Месси общался с Суаресом о возможном бойкоте Кубка Америки
-
"Ростов" отдал в аренду выкупленного у "Зенита" игрока
-
Малиновский: "В Серии А есть игроки, которые намного сильнее Роналду"
-
Стало известно, когда Бэйл завершит карьеру
-
"Барселона" и "Арсенал" поспорят за бразильского нападающего
-
37-летний Тевес в третий раз ушёл из "Бока Хуниорс"
-
"Зенит" подтвердил переход Прохина в "Ростов"
-
Йохан Джуру завершил карьеру
-
Ребров объяснил уход из "Ференцвароша"
-
Тренер сборной Болгарии рассчитывает на победу над Россией
-
Сборная Италии установила личный рекорд
-
Тренер "Ахмата" Талалаев рассказал о своих отношениях с Рамзаном Кадыровым
-
Квалификация ЧМ-2022: Бразилия обыграла Эквадор благодаря двум голевым действиям Неймара
-
Главные новости дня: 4 июня
-
"Бавария" не сможет позволить себе Сауля
-
Моуринью хочет подписать Льориса в "Рому"
-
Стала известна зарплата Депая в "Барселоне"
-
"Тоттенхэм" отказался от кандидатуры Конте
-
"ПСЖ" хочет увести Вейналдума у "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17