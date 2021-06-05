Малиновский: "В Серии А есть игроки, которые намного сильнее Роналду"

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Малиновский: "В Серии А есть игроки, которые намного сильнее Роналду"

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский поделился мнением о нападающем "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Самый сильный футболист, против которого я играл в Серии А? Тяжело сказать. Но Криштиану Роналду не назову. В Серии А есть футболисты намного сильнее него.

Мне очень нравится Зелински из "Наполи". Думаю, это очень сильный футболист - он мобильный, двуногий, техничный, умный игрок. Он делает хороший объём. Против него крайне тяжело играть. На самом деле, в Серии А много сильных футболистов, но мне нравится Зелински", - сказал Малиновский.

В минувшем сезоне 36-летний Роналду забил 36 мячей и сделал 4 ассиста в 44 играх.

27-летний Зелински в прошедшей кампании отличился 10 голами и 13 результативными передачами в 47 матчах.

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