Малиновский второй месяц кряду признается лучшим футболистом "Аталанты"
Фото: twitter.com/Atalanta_BC
Хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский признан лучшим футболистом команды по итогам апреля.
В минувшем месяце 28-летний украинец провел пять игр, в которых забил три гола и отдал пять ассистов.
Отметим, что Малиновский получает эту награду второй месяц кряду.
Всего в этом сезоне на счету Малиновского 7 голов и 10 результативных передач в 38 играх.
Читайте также: "Интер" нацелился на Малиновского. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Сборная России объявила, где проведет матчи отбора на ЧМ-2022 против Хорватии и Мальты
-
"Локомотив" нацелился на Тикнизяна
-
Президент ФИФА хочет ввести потолок зарплат
-
Руй Витория и "Спартак" обсуждают детали контракта
-
Кто составит компанию "Ман Сити" в финале Лиги Чемпионов? Или почему "Челси" имеет преимущество над "Реалом"
Лента новостей
-
Стали известны клубы, не получившие лицензию для РПЛ
-
ПСЖ хочет вернуть Орье
-
Моуринью назвал "Роме" первую трансферную цель на лето
-
"Крыльям Советов" не выдали лицензию на выступление в РПЛ
-
Малиновский второй месяц кряду признается лучшим футболистом "Аталанты"
-
АПЛ назвала дату проведения перенесенного матча "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль"
-
Сборная России объявила, где проведет матчи отбора на ЧМ-2022 против Хорватии и Мальты
-
ЦСКА интересуется игроком сборной Хорватии
-
1
"Локомотив" нацелился на Тикнизяна
-
Глава ЛГБТ-группы болельщиков "Челси" высказался о каминг-ауте футболистов
-
1
Фанаты "Ливерпуля" выдвинули руководству клуба требование касательно возможных расходов из-за Суперлиги
-
Титов высказался об уровне работы Тедеско
-
"Краснодар" хочет купить Заболотного
-
Дмитрий Черышев прокомментировал увольнение Грасии
-
УЕФА не стало возбуждать дело против Куйперса
-
2
Президент ФИФА хочет ввести потолок зарплат
-
Руй Витория и "Спартак" обсуждают детали контракта
-
Сульшер высказался перед матчем с "Ромой"
-
Хвича восстановился от травмы
-
Тригерос поделился ожиданиями от матча с "Арсеналом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17