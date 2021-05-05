Малиновский второй месяц кряду признается лучшим футболистом "Аталанты"

Фото: twitter.com/Atalanta_BC

Хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский признан лучшим футболистом команды по итогам апреля.

В минувшем месяце 28-летний украинец провел пять игр, в которых забил три гола и отдал пять ассистов.

Отметим, что Малиновский получает эту награду второй месяц кряду.

Всего в этом сезоне на счету Малиновского 7 голов и 10 результативных передач в 38 играх.

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