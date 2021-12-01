Малиновский высказался о перспективах "Аталанты" в Серии А

Фото: инстаграм Малиновского/Автор неизвестен

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский поделился мнением о перспективах бергамасков в текущем розыгрыше Серии А.

"Каждый матч играем на победу. В конце увидим, как оно будет. Про Скудетто не разговаривают в клубе. Впереди очень сильные команды.

Я считаю, что если мы закончим год в Лиге чемпионов, то это будет большим достижением для Бергамо и для "Аталанты". Этот чемпионат очень тяжелый. Все команды на очень высоком уровне. Конкуренция очень высокая за четыре места. Мы играем за ЛЧ, а дальше посмотрим", – сказал украинец.

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