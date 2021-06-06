Малиновский высказался об уникальности Роналду и Месси

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Малиновский высказался об уникальности Роналду и МессиФото: инстаграм Малиновского/Автор неизвестен

Полузащитник сборной Украины и "Аталанты" Руслан Малиновский в инстаграме пояснил свои слова о том, что форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду не является лучших игроком Серии А.

"У меня спросили: кто лучший игрок серии А в этом году? Мы говорили о Роналду, я сказал, что сложно сказать, многие игроки играли на высоком уровне. И я сказал, что Муриэль был самым сильным в "Аталанте", Зелиньски – в лиге, но я ни с кем не сравнивал Роналду.

Все мы знаем, какие игроки Роналду и Месси, таких не будет еще 100 лет. Прежде чем что-либо писать, журналисты должны проверить информацию", – цитирует Малиновского украинская Tribuna.com.

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