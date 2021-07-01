Малиновский высказался перед матчем против сборной Англии
Фото: инстаграм Малиновского/Автор неизвестен
Хавбек "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский высказался перед матчем против сборной Англии в 1/4 финала чемпионата Европы.
"Давление – на англичанах, а не на нас. Мы можем извлечь из этого пользу. Мы вынесли урок из матча со Швецией и стали увереннее в себе.
В игре с Англией ошибки недопустимы. Однако в матчах, в которых нас считали аутсайдерами, мы продемонстрировали, что такое отношение лишь вдохновляет нас сыграть лучше. Так было во втором тайме с Нидерландами, так было со Швецией. Нам нравится не быть фаворитами.
В Англии полно звезд. Кейн, Стерлинг, разумеется. Рахиму мы уделяем особое внимание, ведь он лучший бомбардир команды. Мы знаем, насколько Англия хороша, но это нас и мотивирует. Нам надо будет сыграть надежно и плотно.
Англии будет сложно играть за пределами "Уэмбли". У нее было преимущество на протяжении всего турнира, а теперь не будет. Не будет ее фанатов, не будет такой поддержки. Это может быть для нас плюсом.
Мы понимаем, что все ждут победы Англии, однако помним, что на этом турнире хватает сюрпризов. Верим, что можем преподнести еще один", – сказал полузащитник.
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