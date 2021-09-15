Малиновский ярко высказался о своем отъезде из сборной Украины

Фото: инстаграм Руслана Малиновского/Автор неизвестен

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский выступил с заявлением по поводу своего отъезда из сборной Украины перед товарищеским матчем с командой Чехии (1:1).

"Для меня большая честь быть частью команды моей страны и я всегда с большим желанием приезжаю в сборную. Количество минут и моя позиция на поле, определяет тренерский штаб, и я, как профессионал, это уважаю и всегда принимаю. У меня не может быть каких-либо обид на тренера по его выбору состава или тактики. В ходе последних сборов в команде, главный тренер в индивидуальных беседах с игроками рассказал половине команды, что Малиновский не подходит под его схему игры. Естественно, эта информация дошла и до меня. Я могу понять его позицию, но не понимаю, почему это нужно обсуждать с игроками, но не со мной. Как любой амбициозный игрок, я хочу играть как можно больше и, конечно, расстраиваюсь, если этого не происходит, но обижаться на тренера, который отвечает за результат, было бы не профессионально с моей стороны. Поэтому на вопрос обижен ли я, ответил: "Нет, вы главный, вы решаете".

Я достаточно опытный игрок и умею конкурировать за свое место. Никаких извинений я не просил. Мне это было не нужно, более того это поставило меня в неловкую ситуацию. Я только часть команды и никогда не ставил свои интересы выше командных.

По поводу моего отъезда. После информации , что большая группа игроков возвращается в свои клубы, я спросил могу ли я уехать. На что получил ответ: "Хочешь, езжай". Это не было демаршем, я спросил разрешения и поблагодарил тренера за то, что он мне разрешил. Очень надеюсь, что обсуждение этой темы скоро закончиться, а все футбольные вопросы будут решаться исключительно внутри команды", - написал Малиновский в своем инстаграме.

28-летний Малиновский выступает за сборную Украины с 2015 года. Всего он провел за национальную команду 43 матча и забил шесть мячей.

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