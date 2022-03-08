Малиновский забил лучший гол февраля в Серии А

Фото: инстаграм Руслана Малиновского/Автор неизвестен

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский стал автором лучшего гола чемпионата Италии в феврале, сообщается на официальном сайте Серии А.

Хавбек забил гол дальним ударом в матче 25-го тура против туринского "Ювентуса" (1:1).

В нынешнем сезоне 28-летний Малиновский провел за "Аталанту" 30 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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