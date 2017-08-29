Малийский форвард Дико перешел в "Халл Сити"

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Малийский форвард Дико перешел в "Халл Сити"

Нападающий "Вулверхэмптона" Нуа Дико стал игроком "Халл Сити", сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера составила 360 тысяч евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с "тиграми" до лета 2020 года. Напомним, что "Халл" тренирует российский специалист Леонид Слуцкий.

25-летний Дико выступал за "Вулверхэмптон" с 2012 года, провел за клуб 103 матча и забил 34 гола. Ранее играл за "Страсбур", "Уиган", "Блэкпул" и "Ротерхэм". За сборную Мали сыграл 2 матча. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,5 миллиона евро. 

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