Малкин отреагировал на скандал вокруг Дзюбы
Российский форвард хоккейного клуба "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин высказался по поводу скандала, произошедшего с капитаном сборной России Артемом Дзюбой.
Напомним, телефон игрока был взломан, из-за чего видео интимного характера попало в сеть. Футболиста отстранили от ноябрьских матчей национальной команды.
"Мы все понимаем, что это естественно и в этом нет ничего противозаконного. Сугубо мое личное мнение: причина, по которой Дзюба должен быть в сборной, в том, что он должен выйти на поле и забыться. Сейчас он не сможет уснуть, будет накручивать себя - карьера человека просто может сломаться. Человек может после такого запить вообще. Мне бы не хотелось, чтобы его карьера ломалась из-за такого.
Если бы его вызвали в сборную, то он был бы занят на тренировках и в общении с пацанами. Они же его поддержат", - передает слова Малкина "Матч ТВ".
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