Малком: "АПЛ? Я могу адаптироваться где угодно"

Вингер "Бордо" Малком поделился мнением об интересе со стороны европейских топ-клубов.

"Бавария" - один из величайших клубов мира, сыграть за них было бы осуществлением мечты. Я счастлив, что они рассматривают мою кандидатуру. Я буду продолжать усердно работать, чтобы улучшить свою игру, кто знает, может быть, трансфер в Мюнхен скоро состоится. Думаю, пришло время покинуть "Бордо". Я хорошо работал и очень благодарен клубу. Мне нужен новый вызов, у меня много целей.

Играть в АПЛ - тоже интересный вариант. Я быстро выучил английский язык, не испытал с этим проблем. Французский дался мне труднее, так что в Англии я легко адаптируюсь. В конце концов, я могу адаптироваться где угодно" - приводит слова Малкома Sky Sport Germany.

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