Малком, Азмун и Дриусси могут сыграть с "Лацио"
Футболисты "Зенита" полузащитник Себастьян Дриусси, а также нападающие Сердар Азмун и Малком, прилетели в Рим на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Лацио", сообщает "Спорт-Экспресс".
Ранее Азмун, Малком и Дриусси были травмированы, но теперь, похоже, с ними все в порядке и они могут выйти на поле.
При этом матч с "Лацио" пропустят полузащитники Вендел и Магомед Оздоев.
Матч "Лацио" - "Зенит" состоится завтра, 24 ноября на "Стадио Олимпико". Начало встречи – в 23:00 мск.
После трех туров "Зенит" занимает последнее, 4-е место, в турнирной таблице группы F, набрав одно очков. "Лацио" с пятью очками занимает вторую позицию.
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