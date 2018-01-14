Малком близок к переходу в "Арсенал"

Бразильский полузащитник "Бордо" Малком может перейти в "Арсенал".

"Малком со своим агентом завершают его переход в Арсенал", - написал журналист Рома Коле-Годан в своем твиттере.

В составе лондонского клуба Малком станет заменой форварду Алексису Санчесу, который покинет клуб.

Ранее сообщалось, что "Бордо" оценивает 20-летнего Малкома в 50 миллионов евро.

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