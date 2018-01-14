Малком близок к переходу в "Арсенал"

Теги арсенал лондонбордомалком

Малком близок к переходу в "Арсенал"

Бразильский полузащитник "Бордо" Малком может перейти в "Арсенал".

"Малком со своим агентом завершают его переход в Арсенал", - написал журналист Рома Коле-Годан в своем твиттере.

В составе лондонского клуба Малком станет заменой форварду Алексису Санчесу, который покинет клуб.

Ранее сообщалось, что "Бордо" оценивает 20-летнего Малкома в 50 миллионов евро.

Не пропустите: На Санчеса появился новый претендент. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" находится ближе к зоне вылета, чем к "Барселоне"

В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" находится ближе к зоне вылета, чем к "Барселоне"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 22 62
2 Манчестер Юнайтед 22 47
3 Челси 23 47
4 Ливерпуль 22 44
5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 23 39
7 Бернли 23 34
8 Лестер Сити 23 31
9 Эвертон 23 27
10 Уотфорд 23 26
11 Вест Хэм Юнайтед 23 25
12 Кристал Пэлас 23 25
13 Борнмут 23 24
14 Хаддерсфилд Таун 23 24
15 Ньюкасл Юнайтед 23 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 23 23
17 Саутгемптон 23 21
18 Сток Сити 22 20
19 Вест Бромвич Альбион 23 19
20 Суонси Сити 23 17
Полная таблица

топ-5 тегов