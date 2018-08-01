Малком дал ответ Маноласу

Вингер каталонской "Барселоны" Малком дал ответ защитнику "Ромы" Костасу Маноласу, который резко ответил на вопрос о решении бразильца не переходить в его клуб.

" Это шутка, ничего особенного не произошло. Я не сержусь на него. Я очень спокоен в отношении провокаций, я предпочитаю говорить на поле, играя в футбол", - приводит слова 21-летнего игрока "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним, сегодня "Рома" обыграла "Барселону". | soccernews.ru