Малком дал согласие на переход в итальянский топ-клуб

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Малком дал согласие на переход в итальянский топ-клуб

Полузащитник "Бордо" Малком в ближайшее время станет игроком миланского "Интера".

Как сообщает Football Italia, 21-летний бразилец уже дал согласие на трансфер. Ожидается, что сделка будет оформлена на следующей неделе.

Ранее утверждалось, что "Бордо" требует за Малкома 50 миллионов евро, однако "нерадзурри" рассчитывают снизить цену на футболиста.

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