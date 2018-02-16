Малком дисквалифицирован за симуляцию

Бразильский полузащитник "Бордо" Малком наказан за симуляцию в матче 23-го тура Лиги 1 против "Лиона", сообщает Get French Football News.

Напомним, что в поединке с "ткачами" 20-летний футболист с помощью "дайвинга" заработал пенальти.

За это Малком получил дисквалификацию на один матч от Профессиональной футбольной лиги Франции.

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