Малком этим летом мог оказаться в ПСЖ

Форвард "Барселоны" Малком мог перейти в ПСЖ, однако трансфер не состоялся. Об этом пишет RMC Sport.

По данным издания, спортивный директор парижан Леонардо в это летнее трансферное окно связывался с 22-летним футболистом, но сторонам не удалось договориться.

Напомним, что в четверг Малком прилетел в Россию. Ожидается, что сегодня о его переходе будет объявлено официально.

"Зенит" заплатит за него 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов. С самим игроком будет подписан пятилетний контракт с зарплатой 6,5 миллиона евро в год.

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