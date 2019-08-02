Малком этим летом мог оказаться в ПСЖ

Теги псжзенит санкт-петербургмалкомтрансферы

Малком этим летом мог оказаться в ПСЖ

Форвард "Барселоны" Малком мог перейти в ПСЖ, однако трансфер не состоялся. Об этом пишет RMC Sport.

По данным издания, спортивный директор парижан Леонардо в это летнее трансферное окно связывался с 22-летним футболистом, но сторонам не удалось договориться.

Напомним, что в четверг Малком прилетел в Россию. Ожидается, что сегодня о его переходе будет объявлено официально.

"Зенит" заплатит за него 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов. С самим игроком будет подписан пятилетний контракт с зарплатой 6,5 миллиона евро в год.

Не пропустите: Мак задумался об уходе из "Зенита". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Новичок "Спартака" Шюррле включен в заявку на сезон РПЛ перед дерби с "Динамо"

Новичок "Спартака" Шюррле включен в заявку на сезон РПЛ перед дерби с "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 3 9
2 Ростов Ростов 3 7
3 Краснодар Краснодар 3 6
4 Урал Урал 3 6
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3 6
6 Рубин Рубин 2 4
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 3 4
8 Локомотив Москва Локомотив Москва 3 4
9 Динамо Москва Динамо Москва 3 4
10 Спартак Москва Спартак Москва 3 4
11 Уфа Уфа 3 3
12 Тамбов Тамбов 3 3
13 Ахмат Ахмат 2 3
14 Крылья Советов Крылья Советов 3 3
15 Оренбург Оренбург 3 0
16 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов