Малком: "Фанаты "Барселоны" просят меня вернуться"

Теги зенит санкт-петербургбарселонамалком

Малком: "Фанаты "Барселоны" просят меня вернуться"

Вингер питерского "Зенита" Малком утверждает, что он до сих пор пользуется популярностью среди болельщиков "Барселоны".

"Не жалею по поводу ухода из "Барселоны". Я молод и хочу играть, потому что люблю футбол. "Зенит" дал мне такую возможность, поэтому я здесь. Когда тренер "Барселоны" давал мне шанс, я неплохо делал свою работу, поэтому фанаты команды любят меня. Они просят меня вернуться, но в жизни всегда есть выбор, а мне хочется играть", - приводит слова  бразильца RMC Sport.

Напомним, что летом "Зенит" купил Малкома у "Барсы" за 40 миллионов евро плюс бонусы.

В составе "сине-бело-голубых" 22-летний футболист провёл всего 2 матча, после чего угодил в лазарет с редкой травмой, от которой восстанавливается до сих пор.

Не пропустите: "Зенит" нацелился на воспитанника "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" одержал непростую победу над "Рубином"

"Зенит" одержал непростую победу над "Рубином"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 12 25
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 12 25
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 13 24
4 Севилья Севилья 13 24
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 13 23
6 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 13 20
7 Хетафе Хетафе 13 20
8 Гранада Гранада 13 20
9 Валенсия Валенсия 13 20
10 Леванте Леванте 14 20
11 Осасуна Осасуна 13 19
12 Вильярреал Вильярреал 13 18
13 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 13 17
14 Алавес Алавес 13 15
15 Эйбар Эйбар 13 15
16 Мальорка Мальорка 14 14
17 Бетис Бетис 13 13
18 Сельта Виго Сельта Виго 13 9
19 Эспаньол Эспаньол 13 8
20 Леганес Леганес 13 6
Полная таблица

топ-5 тегов