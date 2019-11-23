Малком: "Фанаты "Барселоны" просят меня вернуться"

Вингер питерского "Зенита" Малком утверждает, что он до сих пор пользуется популярностью среди болельщиков "Барселоны".

"Не жалею по поводу ухода из "Барселоны". Я молод и хочу играть, потому что люблю футбол. "Зенит" дал мне такую возможность, поэтому я здесь. Когда тренер "Барселоны" давал мне шанс, я неплохо делал свою работу, поэтому фанаты команды любят меня. Они просят меня вернуться, но в жизни всегда есть выбор, а мне хочется играть", - приводит слова бразильца RMC Sport.

Напомним, что летом "Зенит" купил Малкома у "Барсы" за 40 миллионов евро плюс бонусы.

В составе "сине-бело-голубых" 22-летний футболист провёл всего 2 матча, после чего угодил в лазарет с редкой травмой, от которой восстанавливается до сих пор.

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