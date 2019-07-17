Малком хочет покинуть "Барселону"



Бразильский нападающий "Барселоны" Малком хочет покинуть клуб, сообщает AS.

По сведениям издания, футболист не верит, что у него есть шансы пробиться в основной состав после трансфера французского форварда Антуана Гризманна. В связи с этим Малком хочет перебраться в чемпионат Англии. "Барселона" оценивает игрока в 60 миллионов евро.

Малком перешел в "Барселону" летом 2018 года из "Бордо" за 41 миллион евро. В прошлом сезоне он провел за каталонский клуб 24 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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