Малком и Дриусси пропустят матч со "Спартаком"

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Малком и Дриусси пропустят матч со "Спартаком"

Игроки "Зенита" аргентинский полузащитник Себастьян Дриусси и бразильский нападающий Малком выбыли из строя из-за травм. Об этом сообщил комментатор Георгий Черданцев в эфире программы "После футбола" на телеканале "Матч ТВ".

По данным источника, аргентинец из-за травмы икроножной мышцы пропустит не менее четырех недель, а Малком выбыл на полтора месяца. Таким образом, оба футболиста пропустят матч 8-го тура чемпионата России со "Спартаком", который состоится 1 сентября. Малком также не сыграет в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов, который пройдет в середине сентября.

Напомним, что 22-летний Малком входит в тройку самых дорогих трансферов в истории "Зенита". Форвард перешел в петербургский клуб из "Барселоны" в начале августа за 40 миллионов евро.

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