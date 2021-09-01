Малком и Клаудиньо покинули расположение сборной Бразилии из-за просьбы "Зенита"
Фото твиттер ФИФА
"Зенит" попросил хавбеков Малкома и Клаудиньо покинуть расположение сборной Бразилии.
"Бразильская конфедерация футбола (CBF) сообщает, что Малком и Клаудиньо не поедут с командой в Чили. Футболисты постоянно получали сообщения от "Зенита", принуждавшего их вернуться в Россию в среду.
Мы объяснили футболистам, что никакие санкции, которыми угрожает "Зенит", им не грозят, на основании правил ФИФА. Тем не менее они решили вернуться в Россию после обсуждения ситуации с тренером Тите.
Мы выражаем несогласие с действиями "Зенита" и направили официальную жалобу в ФИФА, приложив документы, направленные российским клубом конфедерации и спортсменам. Мы обратились в ФИФА, чтобы все грозящие "Зениту" санкции были применены в соответствии с правилами", - говорится в заявлении CBF.
Напомним, что в сентябре сборную Бразилии ожидают матчи квалификации ЧМ-2022 против Чили, Аргентины и Перу.
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