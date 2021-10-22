Малком и Клаудиньо рискуют пропустить матч "Зенит" - "Спартак"

Фото инстаграм Клаудиньо

Участие двух ведущих игроков питерского "Зенита" в ближайшем поединке против "Спартака" находится под вопросом.

С "красно-белыми" могут не сыграть бразильские легионеры Малком и Клаудиньо. Оба футболиста сегодня не тренировались в общей группе.

Напомним, что атакующие полузащитники получили повреждения в среду во время встречи Лиги Чемпионов против "Ювентуса" (0:1).

"Зенит" примет "Спартак" в воскресенье, 24 октября, в 19:00 по московскому времени.

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