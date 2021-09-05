Малком и Клаудиньо вернулись в "Зенит", не сумев сыграть за сборную Бразилии

Фото: инстаграм Малкома/Автор неизвестен

Петербургский "Зенит" вернул в расположение клуба бразильских нападающих Малкома и Клаудиньо, сообщает Sport24.

По сведениям источника, футболисты были отозваны из сборной Бразилии, так как в клубе посчитали, что из-за карантинных ограничений их могут не допустить к участию в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с лондонским "Челси" (14 сентября).

Таким образом, Малком и Клаудиньо не смогли сыграть с Аргентиной в матче отборочного турнира чемпионат мира 2022 года.

В нынешнем сезоне 24-летний Малком провел четыре матча и забил один гол. На счету 24-летнего Клаудиньо два матча.

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