Малком и Вендель сменили игровые номера в "Зените"

Фото: инстаграм Малкома

Вингер "Зенита" Малком и хавбек Вендель сменили игровые номера.

Как сообщает сайт РПЛ, Малком теперь будет выступать под десятым номером, который ранее принадлежал Эмилиано Ригони.

Восьмой номер, который был у Малкома, забрал себе Вендель, ранее игравший под 20-м номером.

Напомним, что 17 июля "Зенит" встретится с "Локомотивом" в матче за Суперкубок России.

Читайте также: Один из лидеров "Зенита" пропустит матч за Суперкубок России. | http://soccernews.ru