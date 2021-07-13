Малком и Вендель сменили игровые номера в "Зените"
Фото: инстаграм Малкома
Вингер "Зенита" Малком и хавбек Вендель сменили игровые номера.
Как сообщает сайт РПЛ, Малком теперь будет выступать под десятым номером, который ранее принадлежал Эмилиано Ригони.
Восьмой номер, который был у Малкома, забрал себе Вендель, ранее игравший под 20-м номером.
Напомним, что 17 июля "Зенит" встретится с "Локомотивом" в матче за Суперкубок России.
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