Малком играет в составе "Зенита" впервые за полгода

Вингер "Зенита" Малком вышел в стартовом составе своей команды на товарищеский матч с "Сабуртало".

Это первая игра бразильца почти за шесть месяцев - он не появлялся на поле с 10 августа прошлого года.

Малком перешёл в "Зенит" летом из "Барселоны" за 40 миллионов евро плюс бонусы.

Футболист успел провести два матча, после чего восстанавливался от травмы проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.

Не пропустите: "Крылья Советов" арендовали хавбека "Зенита". | http://soccernews.ru