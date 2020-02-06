Малком играет в составе "Зенита" впервые за полгода

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Малком играет в составе "Зенита" впервые за полгода

Вингер "Зенита" Малком вышел в стартовом составе своей команды на товарищеский матч с "Сабуртало".

Это первая игра бразильца почти за шесть месяцев - он не появлялся на поле с 10 августа прошлого года.

Малком перешёл в "Зенит" летом из "Барселоны" за 40 миллионов евро плюс бонусы.

Футболист успел провести два матча, после чего восстанавливался от травмы проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.

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