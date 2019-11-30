Малком из-за травмы остался без бонусов от "Зенита"

Вингер питерского "Зенита" Малком не получит бонусы от клуба за первую часть сезона, сообщают российские СМИ.

Бразилец после перехода из "Барселоны" за 40 миллионов евро провёл за "сине-бело-голубых" всего 2 матча, после чего угодил в лазарет с повреждением проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.

В "Зените" решили, что футболист, не выходивший на поле с 10 августа, не заслужил дополнительные выплаты.

Впрочем, Малком вряд ли будет переживать по этому поводу, ведь его основная зарплата составляет немалые 4 миллиона евро в год.

Не пропустите: В "Зените" объяснили, почему Малком тренируется с "Коринтиансом". | http://soccernews.ru