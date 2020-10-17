Малком - лидер рейтинга самых подешевевших футболистов РПЛ за 2020-й год

Авторитетный портал Transfermarkt представил рейтинг игроков РПЛ, наиболее потерявших в цене с начала 2020 года.

В топ-10 вошли 5 футболистов из "Зенита", 2 - из "Локомотива", 2 - из "Краснодара", 1 - из ЦСКА.

1. Малком ("Зенит", 23 года) – 40➡30 млн евро;

2. Марио Фернандес (ЦСКА, 30 лет) – 30➡22 млн евро;

3. Деян Ловрен ("Зенит", 31 год) – 20➡12 млн евро;

4. Виктор Классон ("Краснодар", 28 лет) – 17➡10 млн евро;

5-6. Гжегож Крыховяк ("Локомотив", 30 лет) – 20➡16 млн евро;

5-6. Вильмар Барриос ("Зенит", 27 лет) – 20➡16 млн евро;

7-9. Антон Миранчук ("Локомотив", 25 лет) – 16➡12 млн евро;

7-9. Себастьян Дриусси ("Зенит", 24 года) – 16➡12 млн евро;

7-9. Артем Дзюба ("Зенит", 32 года) – 16➡12 млн евро;

10. Реми Кабелла ("Краснодар", 30 лет) – 14➡10 млн евро.

С полной версией рейтинга можно ознакомиться на сайте Transfermarkt по ссылке.

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