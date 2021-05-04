Малком - лучший игрок сезона в РПЛ по версии CIES

Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов

Международный центр спортивных исследований (CIES) выложил собственную версию рейтинга лучших футболистов российской Премьер-лиги в сезоне 2020/21.

В первую десятку вошли 6 игроков "Зенита", в также по 2 представителя ЦСКА и "Краснодара".

Стоит отметить, что главным критерием рейтинга выбран индекс, который высчитывался на основании технических показателей, сложности матчей и количества проведённого времени на поле.

1. Малком ("Зенит") - 332;

2. Никола Влашич (ЦСКА) - 325;

3. Дуглас Сантос ("Зенит") - 324;

4. Реми Кабелла ("Краснодар") - 310;

5. Марио Фернандес (ЦСКА) - 309;

6. Вандерсон ("Краснодар") - 307;

7. Вячеслав Караваев ("Зенит") - 306;

8. Вендел ("Зенит") - 305;

9. Деян Ловрен ("Зенит") - 304;

10. Ярослав Ракицкий ("Зенит") - 303.

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