Малком - лучший игрок сезона в РПЛ по версии CIES
Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов
Международный центр спортивных исследований (CIES) выложил собственную версию рейтинга лучших футболистов российской Премьер-лиги в сезоне 2020/21.
В первую десятку вошли 6 игроков "Зенита", в также по 2 представителя ЦСКА и "Краснодара".
Стоит отметить, что главным критерием рейтинга выбран индекс, который высчитывался на основании технических показателей, сложности матчей и количества проведённого времени на поле.
1. Малком ("Зенит") - 332;
2. Никола Влашич (ЦСКА) - 325;
3. Дуглас Сантос ("Зенит") - 324;
4. Реми Кабелла ("Краснодар") - 310;
5. Марио Фернандес (ЦСКА) - 309;
6. Вандерсон ("Краснодар") - 307;
7. Вячеслав Караваев ("Зенит") - 306;
8. Вендел ("Зенит") - 305;
9. Деян Ловрен ("Зенит") - 304;
10. Ярослав Ракицкий ("Зенит") - 303.
Не пропустите: "Зенит" показал раздевалку команды после третьего подряд чемпионства. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Клубы РПЛ против включения "Оренбурга" в лигу
-
Видео с Дзюбой в костюме Дэдпула набрало несколько миллионов просмотров
-
Глейзеры не продадут "МЮ"
-
Фонсека не хочет работать в России
-
Анри назвал игрока, которого боялись в "Арсенале"
-
"Аталанта" поздравила Малиновского на украинском языке
-
"Реал" опубликовал заявку на ответный полуфинал ЛЧ с "Челси"
-
Дзюба поздравил Слуцкого с днём рождения, назвав его "пупсиком"
-
"Динамо" хочет усилиться защитником "Байера"
-
Официально: Фонсека покидает "Рому"
-
Малком - лучший игрок сезона в РПЛ по версии CIES
-
Лечение колена Ансу Фати не даёт результата
-
"Локомотив", "Динамо" и "Рубин" претендуют на двух игроков "Крыльев Советов"
-
Официально: УЕФА расширил заявку сборных на Евро-2020
-
Жирков летом покинет "Зенит"
-
"Рубин" поздравил Слуцкого с юбилеем
-
Депай ищет дом в Барселоне
-
"Манчестер Сити" одной ногой в финале ЛЧ, но ПСЖ имеет козыри, чтобы опередить "горожан": чего ожидать от ответного полуфинала?
-
Тедеско прокомментировал досрочное чемпионство "Зенита"
-
Мбаппе остаётся приоритетом "Реала" на лето