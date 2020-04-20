Малком: "Месси будет играть, пока ему не исполнится 40 лет"

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Малком: "Месси будет играть, пока ему не исполнится 40 лет"

Форвард "Зенита" Малком высказался по поводу капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

Напомним, футболист выступал за сине-гранатовых с 2018 по 2019 год.

"Барселона" была как семья. Но Месси никогда не вел себя, как президент. Он общался с сотрудниками, как капитан команды. Думаю, Лео будет играть пока ему не исполнится 40 лет", - цитирует Малкома Cadena Ser.

Футболист перешел в "Зенит" в 2019 году. В этом сезоне футболист забил 1 гол и сделал 1 ассист в 5 матчах.

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Комментарии

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lesnovsky

Хотелось бы... На радость всем...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

То есть фанатам Барсы придётся наблюдать картонное убожество и его невнятную игру ещё 8 лет...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ну,зачем так врать?Лео умеет только мычать.

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