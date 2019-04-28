Малком: "Месси - лучший игрок после Пеле"

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Малком: "Месси - лучший игрок после Пеле"
Бразильский нападающий "Барселоны" Малком рассказал о своем мнении о партнере по команде форварде Лионеле Месси.

"Месси продолжает удивлять меня. Он является невероятным игроком. Его действия совершенно непредсказуемыми. Он является лучшим футболистов в истории после Пеле. Я не считал так, пока не перешел в "Барселону". Но теперь я вижу, как работает Месси каждый день.

В данный момент - он лучший в мире", - цитирует Малкома Esporte Interativo.

Напомним, что Месси стал первым футболистов в истории "Барселоны", который стал чемпионом Испании 10 раз.

Не пропустите: Месси установил рекорд чемпионата Испании по голам после выхода на замену. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Сказал бы иначе, закрыл бы себе путь в сборную. А так приходится обманывать.

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Карыч
Карыч

Даже барсюки знают, что лучший Пеле. Похвально.

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